La Sicilia resta (soc)chiusa, Musumeci: "Sugli ingressi manteniamo le stesse norme"

"Ho appena chiesto al ministro dei Trasporti di mantenere inalterate le norme per l'accesso in Sicilia". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. "Saranno, come sempre, i dati epidemiologici a suggerirci, nelle prossime settimane, quando avviare una lenta e graduale riapertura dei collegamenti con il resto del mondo - ha proseguito il governatore -. Se oggi l'Isola può contare sul più basso numero di contagi lo si deve anche alla forte limitazione degli arrivi e alla disciplina del popolo siciliano".

