Coronavirus, morto 90enne a Partinico: è la terza vittima in provincia di Palermo

Un uomo di 90 anni è deceduto per una grave insufficienza respiratoria al Covid hospital di Partinico, dove era stato ricoverato nella giornata di ieri. Il paziente, risultato positivo al test per il Covid-19, era affetto da altre gravi patologie. E’ il secondo decesso registrato all’Ospedale di Partinico, dopo la conversione del nosocomio in Covid Hospital. Si tratta invece del terzo caso in provincia di Palermo: mercoledì infatti all'ospedale Civico è morto un 55enne.

Questi invece casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (venerdì 27 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. In totale sono 1.260 i casi positivi registrati dall'inizio, ma attualmente ne risultano 1.168 perché 53 sono già guariti e 39 deceduti. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Palermo, 204 (82 ricoverati, 13 guariti e 3 deceduti); Agrigento, 55 (2, 2 e 1); Caltanissetta, 49 (22, 2, 4); Catania, 344 (129, 13, 18); Enna, 147 (89, 1, 7); Messina, 216 (126, 5, 6); ; Ragusa, 29 (8, 3, 0); Siracusa, 63 (18, 14, 2); Trapani, 61 (24, 0, 0).

