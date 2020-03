Coronavirus, stop anche ai mercati all'aperto: "Troppa folla e rischio contagio"

Niente mercati all'aperto. E' un'altra delle conseguenze delle rigide misure adottate dal governo nazionale per fermare la diffusione del nuovo Coronavirus. In queste ore l'esecutivo sta fornendo una serie di chiarimenti relativi al decreto "Resto a casa" che ha trasformato tutta la nazione in "zona protetta" estendendo quindi anche a Palermo i limiti che inizialmente interessavano solo le cosiddette "zone rosse". Il divieto vuole evitare che si creino aree affollate, nelle quali è più facile la diffusione del contagio.

Il governo ha chiarito che "i mercati coperti in analogia dei centri commerciali o dei supermercati possono restare aperti ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi ma devono contingentare le entrate dei clienti per garantirne la distanza di sicurezza. I mercati all’aperto invece devono restare chiusi poiché non sarebbe possibile regolare l’afflusso delle persone".

La violazione del decreto costituisce reato penale, pertanto i cittadini sono invitati "a non recarsi presso le aree dei mercati e non creare inutili assembramenti". Intanto dalle 5 di questa mattina diverse pattuglie della polizia municipale, con carabinieri e polizia stanno presidiando le zone di viale Campania e di Sferracavallo per impedire l'installazione delle bancarelle.