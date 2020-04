La richiesta a Orlando: "A Palermo senza mascherina non si faccia la spesa"

"I clienti dei supermercati indossino le mascherine, senza mascherina non si faccia spesa". La richiesta di studiare un'ordinanza in merito è stata inoltrata al sindaco direttamente dalla prima circoscrizione. "Questa è stata la prima mozione approvata all’unanimità - dice il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao -. Una mozione che impegna il sindaco a valutare la possibilità di emettere un’ordinanza che “inviti” i responsabili delle grandi vendite a pretendere dai clienti l’utilizzo della mascherine prima di accedere dentro i supermercati".

"Si tratta di un atto votato dal nuovo sistema di videoconferenze che riguarda l’emergenza - continua Nicolao - E' necessario intraprendere iniziative che possano limitare i contagi da coronavirus nel rispetto delle norme sanitarie e dei vari Dpcm emanati dal governo. Mi è capitato personalmente durante qualche attività di volontariato all’interno dei supermercati, constatare come ancora ci sia troppa gente che non indossi la mascherina protettiva o in alternativa una sciarpa che possa garantire eventuali contagi epidemiologici da Covid-19 causati attraverso saliva o respiro. l supermercati sono ambienti frequentati da centinaia di persone giornalmente, quindi è necessario - conclude Nicolao - impartire direttive chiare da parte del responsabile dell’azienda in questione. Non si entri senza la mascherina".