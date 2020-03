Coronavirus, la Fials Sicilia: "Consentire il lavoro a domicilio per gli amministrativi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Una direttiva per consentire il lavoro a domicilio del personale non sanitario delle aziende siciliane". È la richiesta a firma di Sandro Idonea, segretario regionale della Fials-Confsal, che ha inviato una nota all’assessorato regionale alla Salute auspicando misure in favore degli amministrativi. Lo stop alle lezioni ha infatti messo in difficoltà le famiglie e per questa platea di lavoratori la Fials propone alcune misure per agevolare la situazione. “In relazione alla grave epidemia di coronavirus – dice Idonea – si chiede di esaminare l’opportunità di emanare apposita direttiva finalizzata a consentire il lavoro a domicilio del personale non sanitario in forza alle aziende della Sicilia. Questa misura – prosegue la Fials - a prescindere dalla chiusura delle scuole e dalle conseguenti difficoltà delle lavoratrici madri e padri, consentirebbe di contenere e limitare i possibili focolai di contagio”.