La fase 2 sorride solo a parrucchieri e barbieri: "insoddisfatti" negozianti e ristoratori

Un avvio difficile, difficilissimo. In forte sofferenza tutta la filiera del turismo (bar, ristoranti, alberghi) e il settore moda (abbigliamento e calzature). Bene solo parrucchieri e barbieri. È il quadro che emerge dallo studio condotto da Confesercenti e Swg e che a Palermo ha realizzato 120 interviste nei vari settori. "Gli imprenditori - dice il direttore di Confesercenti Sicilia, Michele Sorbera - stanno mettendocela tutta per ripartire bene e in sicurezza. È chiaro che la crisi è drammatica. C'è una bassa propensione alla spesa alimentata dall'incertezza sul futuro e per quanto riguarda Palermo c'è da aggiungere che oltre alle scuole e all'università chiuse, ci sono anche migliaia di dipendenti pubblici in smart working e questo condiziona inevitabilmente il volume d'affari di bar e imprese della ristorazione".

Confesercenti Sicilia ha partecipato al sondaggio nazionale fornendo i dati a Swg e rielaborando in chiave locale lo studio. Tra tutti gli intervistati solo parrucchieri e barbieri hanno espresso un giudizio soddisfacente sulla ripresa. Il 98% della categoria si è detto soddisfatto o piuù che soddisfatto (+8% rispetto alla media delle regioni del Sud e +10% della media nazionale) dichiarando un incremento di ricavi di circa il 31% nei primi 5 giorni della settimana rispetto all'ultima settimana pre-lockdown. Un risultato ottenuto grazie all'allungamento dell'orario di lavoro e nonostante l'obbligo della prenotazione.

Non va allo stesso modo bene per i centri estetici, anche perchè alcuni servizi non possono ancora essere erogati. In questo caso l'80% degli intervistati a Palermo ha detto di essere "insoddisfatto" (+46% rispetto alla media nazionale e +7% rispetto alla media registrata in tutto il Sud). In termini economici, il settore ha infatti registrato, stando al campione intervistato, mediamente il 32% di incassi in meno nonostante l'allungamento dell'orario di lavoro e le promozioni effettuate..

Nella moda invece solo il 28% degli intervistati a Palermo ritiene "buona" la partenza (la media italiana è del 40%, al Sud del 43%). Così se i negozi a marchio, forzando la normativa sui saldi e le promozioni, sono andati meglio, i negozi al dettaglio a gestione diretta sono in forte sofferenza. Adessere "insoddisfatto" della ripartenza è anche il settore ristorazione (bar e ristoranti): a dichiararsi così è il 94% (in linea con il resto del Sud e a fronte di una media italiana dell'80%). Il comparto alberghiero è quello in maggiore difficoltà: il 100% degli intervistati si è dichiarato più che "insoddisfatto", a fronte di una media nazionale del 95%. In maniera trasversale al tipo di attività 9 intervistati su 10 ritengono "eccessivi" i costi che hanno dovuto affrontare per la sanificazione e la messa in sicurezza.

"Più in generale - continua Sorbera - lo studio evidenzia come al Sud e a Palermo la ripartenza è stata caratterizzata dalla variazione degli orari di lavoro. Bar e negozi di abbigliamento hanno scelto di contenere i costi riducendo gli orari di apertura, mentre parrucchieri ed estetisti li hanno allungati. Quasi tutti hanno promosso offerte per i clienti". Ad essersi mossi in questa direzione sono soprattutto alberghi, ristoranti e centri estetici. Resta ad oggi aperta la questione del credito alle aziende. Solo il 35% delle imprese intervistate a Palermo ha chiesto di accedere al decreto Liquidità a fronte di una media nazionale del 47%. Solo il 16% ha avuto già una risposta positiva a fronte del 38% di media nazionale. "Un dato - dice Sorbera - che deve fare riflettere tutti perchè senza liquidità immediata, possibilmente anche a fondo perduto, migliaia di imprese non ce la faranno a restare sul mercato nonostante gli sforzi e la buona volontà".

Fonte Dire