VIDEO | Mascherine a 50 centesimi introvabili, i farmacisti: "Noi le compriamo a 1,40 euro, così è un furto"

Il presidente Conte aveva promesso la disponibilità di dispositivi di protezione individuale a un prezzo ridotto già dal 4 maggio con l'inizio della "fase 2". Abbiamo fatto un giro per alcune farmacie di Palermo ma quasi dappertutto non sono disponibili. Chi le ha, le aveva acquistate precedentemente e a un prezzo maggiorato. Se c'è chi spera di avere un rimborso, c'è chi preferisce non venderle. "Situazione uguale in tutta Italia"