VIDEO | Virus, dimesso tra gli applausi il secondo paziente bergamasco: "Siamo figli dello stesso mare"

Marco Maffeis, 61 anni, era stato trasferito in Sicilia al reparto di Rianimazione del Civico per mancanza di posti in Lombardia. E' risultato negativo al doppio tampone, è in buona salute ed è stato trasportato grazie a un ponte aereo in un ospedale milanese, dove completerà il percorso di riabilitazione polmonare