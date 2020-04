Cral dei dipendenti Amg Energia: 1.500 euro a tre associazioni che assistono famiglie in difficoltà 

Il Cral dei dipendenti di Amg Energia in aiuto di tre associazioni che in città si stanno occupando di famiglie con forte disagio economico. Millecinquecento euro destinati all’acquisto delle colombe pasquali per il personale della società sono stati suddivisi fra l’associazione “Agisci Palermo Onlus”, il “Centro Arcobaleno” e la Caritas di Palermo. Le somme sono state già state inviate alle associazioni con la piena condivisione dei dipendenti di Amg Energia.

“Il momento drammatico vissuto, segnato da troppi lutti e da troppa sofferenza ci ha portato a fare una riflessione - spiega il direttivo del Cral in una nota diffusa via posta elettronica a tutto il personale aziendale -. Stiamo attraversando un periodo difficile per tutti, pensiamo soprattutto a quelle famiglie disagiate, con reddito basso o addirittura senza reddito. Il grido di aiuto arriva da ogni parte: non possiamo rimanere fermi aspettando sempre che siano gli altri a fare qualcosa”.

Da qui la decisione di disdire l’approvvigionamento di colombe pasquali per i dipendenti: le somme destinate a questo acquisto e l’integrazione di altre risorse presenti nella cassa del Cral aziendale si sono trasformati in un gesto concreto di solidarietà e vicinanza a chi adesso ha più bisogno di aiuto e sostegno. Cinquecento euro sono stati già accreditati a ciascuna delle tre associazioni impegnate in città a favore di famiglie e soggetti che vivono un forte disagio economico. Un plauso all’iniziativa è arrivato dai vertici della società. “E’ un bel gesto, un’iniziativa lodevole che testimonia l’appartenenza e il profondo radicamento della società, che ha più di cento anni di storia, nel territorio e la solidarietà dei suoi dipendenti”, sottolinea il presidente Mario Butera.