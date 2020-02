VIDEO | I palermitani esorcizzano il Coronavirus: "Preoccupati? Fino a ieri mangiavamo 'stigghiola'"

Siamo andati in giro per capire come i cittadini hanno reagito alla notizia dei tre casi di Covid-19. In molti sono d'accordo sulle misure di precauzione prese dalle autorità. Se alcuni si proteggono con le mascherine, altri ci scherzano su: "Anche prima del Coronavirus lavavo le mani..."