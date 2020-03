Coronavirus, a Bagheria gli uffici comunali si organizzano per offrire servizi online e via telefono

"A Bagheria il Comune è a lavoro per organizzarsi e non bloccare i procedimenti e dunque tutti i servizi al tempo del coronavirus. Mentre il segretario comunale, Daniela Amato procede con le disposizioni organizzative dettate a dirigenti e responsabili di posizioni organizzative, questi ultimi dispongono l’organizzazione interna di uffici e servizi affinché vengano garantiti i servizi essenziali e non si blocchino i processi organizzativi". Comincia così un lungo comunicato diramato dagli uffici comunali di Bagheria.

"Ci sono uffici si legge - la cui attività può essere svolta, grazie ad alcuni applicativi software, direttamente in regime di smart working: è il caso dell’Ufficio Tributi che grazie alla posta elettronica certificata, all’accesso al portale dei tributi tribox, lo sportello del contribuente, cui accede anche il cittadino, e all’accesso al catasto svolge la maggior parte delle pratiche da casa in smart working. Stessa cosa lo sportello unico per le attività produttive che grazie al portale Impresa per un giorno, già da tempo, ha informatizzato la presentazione via web di numerose istanze. Il servizio informazione comunicazione e partecipazione che opera su informazione agli organi di stampa e comunicazione al cittadino mediante i social network, oltre a gestire il sito web comunale, è stato tra i primi servizi a lavorare da casa, in un necessario lavoro ininterrotto di comunicazione in questa situazione di emergenza; è raggiungile al numero 347.0014952 oltre che attraverso tutti i canali di comunicazione. e il contatto skype ufficio.stampa.bagheria. Attivo anche il servizio online di accesso ai servizi cimiteriali".

Dal Comune di Bagheria aggiungono: "Nel sito web istituzionale si è realizzata anche una nuova sezione informativa che mette a disposizione numeri di telefono cellulare e indirizzi mail e pec con i quali si possono raggiungere gli uffici per fruire dei servizi necessari senza muoversi da casa. Per quanto attiene ai servizi demografici, che rientrano tra i servizi essenziali, ed in particolare il rilascio di certificazioni di stato civile e anagrafiche si sta procedendo anche con richieste online così come con i cambi di residenza e di domicilio utilizzando i moduli ministeriali presenti sul sito del Comune di Bagheria, per le denunce di nascita e morte è disponibile il numero di pronta reperibilità: tel. 3470015595 per fissare gli appuntamenti. Numero di servizio anche per le Politiche sociali – Segretariato sociali, che rispondono per info su bonus casa, bebè, contributo affitto, asili nido, tel: 3400880058. Tutto il resto delle informazioni è reperibile, sul sito web del Comune, al seguente link: https://comune.bagheria.pa.it/corona-virus-info/​ apposita sezione dedicata alle informazioni sull'emergenza Covid-19".