VIDEO | La fine del lockdown dà lo sprint alle due ruote: boom di vendite e riparazioni di bici a Palermo

I rivenditori parlano di un incremento del 50 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma temono che, finito l'entusiasmo iniziale, i palermitani abbandonino di nuovo le biciclette in garage. "Anche un modo per dimagrire dopo la fase del pane e della pizza fatti in casa. Da valutare se è necessario indossare la mascherina"