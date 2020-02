Coronavirus, sindaco di Bagheria: "Chiusa sala lettura della biblioteca comunale"

Rimarrà chiusa a partire da oggi e sino a lunedì 2 marzo (compreso), la sala di lettura della biblioteca comunale di Bagheria. Lo ha deciso il sindaco Filippo Tripoli, che con un'ordinanza firmata oggi ha ordinato la chiusura dei locali in via Consolare "in via precauzionale al fine di contenere il contagio del Coronavirus", considerato che "la sala lettura della biblioteca comunale è sede di assembramento degli studenti bagheresi. Viene estesa così la chiusura delle scuole anche alla sala lettura, con le stesse modalità e termini fissati dalla Regione siciliana".