Coronavirus, Bagheria: scade il 5 giugno la possibilità di richiedere i nuovi buoni spesa

Emergenza Coronavirus, si potrà presentare sino al 5 giugno 2020 la nuova domanda per richiedere i "buoni spesa", l'aiuto destinato alle famiglie indigenti per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, ecc). La domanda deve essere presentata solo dall'intestatario della scheda anagrafica (capo famiglia). Lo fa sapere l'amministrazione comunale attraverso una nota.

"Possono presentare domanda - si legge - anche coloro che sono già stati destinatari del precedente buono spesa ed anche chi percepisce il reddito di cittadinanza, o altri sussidi, ma avrà priorità chi non percepisce nessun reddito, Chi invece già percepisce un contributo riceverà questo nuovo aiuto fino al raggiungimento del tetto massimo previsto dall'avviso. Facciamo un esempio: una famiglia formata da 4 persone, se per i precedenti buoni erogati dalla protezione civile, ha percepito 450 euro in buoni, con i nuovi buoni erogati dalla Regione, potrà arrivare ad un tetto massimo di 700 euro, percependo la differenza vale a dire 250 euro, quindi non percepirà tutta la nuova cifra per intero ma la differenza tra i buoni che ha già percepito e il tetto massimo che può percepire in base al nucleo e agli altri parametri. Potranno presentare domanda anche color che percepiscono l'indennità di accompagnamento, contributi per la disabilità, in quanto non fanno cumulo, e non vengono conteggiati a differenza del bando precedente".

Dal Comune di Bagheria sottolineano: "Il modello di istanza dovrà pervenire al Comune entro le ore 12.00 del 05 giugno 2020, prioritariamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: buonispesaregione@comune.bagheria.pa.it, o in formato cartaceo, di presenza, presso gli uffici delle politiche sociali, via Federico II. Per ulteriori informazioni i numeri da chiamare in orario di ufficio sono - 366/8035561, 366/8035614".