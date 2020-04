Alan Kurdi, Orlando: "Giusto evitare rischi contagio Coronavirus, ma la salute è un diritto di tutti"

"La giusta necessità di evitare rischi legati al contagio da Covid-19 non può far dimenticare che il diritto alla salute è un diritto per tutti, così come è un diritto/dovere quello del salvataggio di vite umane". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando in riferimento alla situazione dei migranti che si trovano a bordo della Ong tedesca Alan Kurdi.

"Per questo - dice Orlando - chiedo al Governo nazionale di trovare il modo che le navi impegnate in missioni umanitarie possano comunque garantire condizioni di sicurezza per gli equipaggi e per i naufraghi. Di fronte all'impossibilità di ospitare altre persone nei centri già sovraffollati, si permetta il rifornimento di viveri e medicine, non ripetano gli errori del passato".