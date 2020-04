"Abbanniata solidale": a Ballarò e Vucciria raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà

La natura popolare dei mercati storici della città ha da sempre fatto i conti con una “spesa solidale”: il ruolo sociale svolto fin dalla propria nascita è stato sempre quello di permettere a chiunque di poter “fare la spesa”. Forti della propria vocazione, a partire da ieri, numerose botteghe sparse tra Vucciria, Ballarò hanno attivato dei “banchi solidali” sui quali vengono raccolti alimenti liberamente acquistati a favore delle persone in difficoltà a causa della emergenza economica causata dalla necessità di stare a casa per bloccare la diffusione del contagio da Covid19. Gli alimenti sono poi successivamente consegnati alla Caritas per la distribuzione alle famiglie in difficoltà dei quartieri del centro storico

L’iniziativa è promossa dalla Prima Circoscrizione del Comune di Palermo, insieme a Caritas Diocesana e all'Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro dell'Arcidiocesi di Palermo. L’iniziativa è coordinata nel mercato della Vucciria dalla Associazione PiùVucciria, nel Mercato di Ballarò dall'Associazione “Mercato storico di Ballarò” e nel mercato del Capo dal Progetto Albergheria e Capo Insieme. "Invitiamo i cittadini e le cittadine del centro storico a recarsi presso il mercato storico più vicino e ad acquistare nei negozi che hanno aderito alla “Abbanniata solidale", si legge in una nota