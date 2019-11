Corleone, in arrivo 840 mila euro per 14 strade del territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Protezione civile stanzia 840 mila euro per lavori urgenti in 14 strade del territorio di Corleone. Il provvedimento fa parte di un più ampio intervento deciso dopo gli eventi meteorologici eccezionali che, a partire da ottobre del 2018, hanno colpito varie regioni italiane. Considerato lo stato in cui versano le strade oggetto del finanziamento, è intenzione dell’amministrazione comunale accelerare quanto più possibile i tempi di realizzazione delle opere. Un gruppo di progettazione è infatti già al lavoro per redigere i progetti.

Il piano degli interventi approvato dalla Protezione civile fa seguito ad una delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre dell’anno scorso. Con quel provvedimento veniva dichiarato lo stato di emergenza in seguito ai violenti eventi che si sono verificati in Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda Corleone, i finanziamenti sono stati richiesti dopo all’alluvione del 3 novembre che ha provocato ingenti danni. La manutenzione straordinaria riguarderà le strade comunali Rubina-San Gandolfo (40.000 euro), contrada Montagna dei cavalli (80.000 euro), Bicchinello (60.000 euro), via Parsiflora (50.000 euro), contrada Rubina (40.000 euro), Caputo-San Giovanni (50.000 euro), contrada Mendolotta (100.000 euro), Regia trazzera Corleone-Prizzi (100.000 euro), Mendola-Prizzi (100.000 euro), Giaconia (50.000 euro), Poira (50.000 euro), Spinuso (30.000 euro), Marabino (40.000 euro), contrada Maddalena (50.000 euro).

Il gruppo di progettazione è composto dall’ingegnere Giovanni Piccione, dal geometra Vincenzo Gennusa e dagli architetti Enrico Gulotta e Nazzareno Salamone, che saranno anche direttori dei lavori. “Stiamo potenziando l’ufficio gare e appalti - dichiara Salvatore Schillaci, assessore comunale ai Lavori pubblici - perché vogliamo dare corso velocemente alle procedure di affidamento e avvio dei lavori. La manutezione straordinaria di queste 14 strade darà una boccata d’ossigeno alle tante aziende della zona, ma anche ai cittadini”. “L’obiettivo è quello di approvare i progetti entro il mese di novembre – dice il sindaco Nicolò Nicolosi -, in modo da cominciare i lavori all’inizio del prossimo anno. Già alla fine del 2018 avevamo inviato alla Protezione civile un elenco delle strade che necessitano interventi. E’ nostro impegno cercare di risolvere nel più breve tempo possibile questi problemi di viabilità che creano disagi non indifferenti alla comunità corleonese e a quelle dei territori circostanti”.