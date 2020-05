Alcol ed escrementi di topo sull’attrezzatura, sequestrata taverna "fantasma" in via Oreto

Cibo in cattivo stato, attrezzature sporche di escrementi di topo e cibo rubato a un supermercato. E’ quanto trovato dalla polizia municipale e dai carabinieri nei giorni scorsi all’interno di una taverna abusiva di via Oreto. Al termine dei controlli la titolare è stata denunciata per la violazione della normativa sanitaria e per il reato di ricettazione. Per lei anche una sanzione da 15.300 euro: sotto sequestro sia l’attività che i prodotti.

"All’arrivo nel locale gli agenti della polizia municipale e dei carabinieri della stazione Oreto - si legge in una nota - hanno verificato la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. I cibi destinati ai clienti erano in cattivo stato di conservazione in ambienti in condizioni pessime dal punto di vista igienico-sanitario e privi di tracciabilità ed etichettatura. Le attrezzature, poi, erano coperte da escrementi di ratti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso degli accertamenti è emerso che alcuni dei prodotti messi in vendita risultavano confezionati con il marchio di una nota catena di supermercati. Dunque, con ogni probabilità, si trattava di merce rubata e ricettata. Il locale è risultato privo di ogni autorizzazione, sia amministrativa che sanitaria, del piano di controllo HACCP e dell’attestato di alimentarista per la manipolazione della merce.