Controlli contro gli "sporcaccioni" a Belmonte Mezzagno, multe per 3.600 euro

Controlli contro gli "sporcaccioni" a Belmonte Mezzagno. Ieri e giovedì i carabinieri hanno effettuato uno specifico servizio per fronteggiare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, passando al setaccio i luoghi maggiormente interessati dal fenomeno. Esaminando il contenuto dei sacchetti dell'immondizia i militari sono riusciti a identificare sei persone. Per tutti è scattata una sanzione amministrativa di 600 euro ciascuno, come previsto da un'ordinanza sindacale del 2015.