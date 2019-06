Movida, auto e imbarcazioni alla Cala: dopo i controlli scattano multe e denunce

Macchine non autorizzate al porto, attrezzatura per la pesca non etichettata, spazi occupati con le sedie e i tavolini dei locali della movida e altro ancora. Questo l’esito dei controlli eseguiti dalla capitaneria di porto alla Cala dove i militari, ieri mattina, hanno trascorso diverse ore per alcuni accertamenti in materia di pesca, polizia portuale e demanio marittimo.

Quattro le auto multate con una sanzione da 102 euro per la violazione dell’ordinanza che regolamenta accesso e sosta nella zona del porto. “E’ stata accertata altresì - si legge in una nota - la non conforme occupazione di porzioni di demanio marittimo rispetto alle prescrizione dell’atto di concessione”. Per un’attività commerciale è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

Al titolare di un altro locale è stata elevata una multa di 1.032 euro per “uso difforme dell’area assentita in concessione rispetto a quanto contemplato nel titolo autorizzativo”. L’attività di controllo, spiegano dalla guardia costiera, continuerà per tutta la stagione estiva al fine di prevenire ulteriori violazioni alle norme che regolano attività commerciali, divorzistiche e della pesca.