Bagheria, il Comune cerca 21 operatori ecologici: previsti contratti a tempo determinato

Il Comune di Bagheria incrementa il personale per la raccolta differenziata. Amb, società in house del Comune, socio unico e a totale capitale pubblico, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti del territorio, ha aperto i termini per la presentazione delle candidature per l’assunzione a tempo determinato part time e full time per 21 operatori ecologici da oggi al 30 luglio. All’albo pretorio on line e sul sito di Amb oltre all’avviso è scaricabile anche il modello di domanda. Il modulo, con copia del documento di identità, dovrà pervenire via raccomandata A/R, o con corriere, o consegnata a mano, all’ufficio protocollo dell’Amb spa in via Papa Giovanni XXIII n. 26, entro le ore 12 del 31 luglio 2018.

Le domande potranno pervenire anche tramite pec all’indirizzo ambspa@pec.ambspa.it utilizzando un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Non sarà valido l’invio da posta elettronica ordinaria. Sula domanda oltre al mittente dovrà essere presente la seguente dicitura: “SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 21 OPERATORI ECOLOGICI” NON APRIRE AL PROTOCOLLO – SCADENZA ORE 12,00 DEL 31/07/2018.

I requisiti, le caratteristiche dell’avviso, i criteri di selezioni, sono indicati tutti nell’avviso scaricabile dai due siti web indicati: www.ambspa.it e www.comune.bagheria.pa.it Anche le informazioni relative all’ammissione alla procedura concorsuale e alle prove oltre che alle date e luogo di svolgimento delle stesse, così come la graduatoria finale verranno pubblicate sul sito www.ambspa.it e all’albo pretorio del Comune di Bagheria nei giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande. La pubblicazione dell’elenco avrà effetto quale notifica ai sensi di legge, non seguiranno comunicazioni presso il domicilio. La graduatoria avrà valore per tre anni e ad essa si farà riferimento per nuove assunzioni di personale con la stessa qualifica. Previsto il contratto nazionale di lavoro Utilitalia livello J.

"Vogliamo incrementare la dotazione di personale – dice il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque - siamo consapevoli che il servizio è deficitario rispetto al decoro e allo spazzamento ma il Comune non può assumere. Per questo, e per altre ragioni che abbiamo spiegato più volte, la scelta di creare la società multiservizi. La Amb è la soluzione ideale per la nostra città. Assumeremo il personale che serve per migliorare i servizi e incrementeremo la differenziata per lavorare sulla riduzione dei rifiuti a monte. La nostra amministrazione – continua il sindaco - ha dovuto risolvere tutti i problemi lasciati da politiche fallimentari. Abbiamo fatto un avviso pubblico rivolto alla intera platea di disoccupati. C'è chi strumentalizza politicamente la Amb ma ritengo che se riusciremo a non aumentare i costi del servizio, a migliorare il servizio e a dare risposte occupazionali avremo completato il lavoro che i cittadini ci hanno chiesto di fare. Ai ciarlatani lasciamo le chiacchiere che la città conosce bene, noi vogliamo concentrarci solo sui fatti e anche questa volta ci impegneremo a farcela. Altri operatori troveranno lavoro e il servizio migliorerà".