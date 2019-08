Blogger americana diventa cittadina onoraria di Bagheria: "Adoro questa terra"

Pur essendo nata in America nelle sue vene scorre sangue italiano, calabrese per l'esattezza, e non ha mai dimenticato le sue origini, anzi, le ha sempre ricordate e celebrate. Nel suo blog un posto speciale è riservato a Bagheria, alle sue dimore storiche e alle sue bellezze. Così il Comune alle porte di Palermo ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria ad Andrea Marie Marchiano, giovane scrittrice e blogger americana.

Andrea Marie, che ha ricevuto la cittadinanza dal sindaco Filippo Maria Tripoli, ha voluto sottolineare la disponibilità e l’accoglienza ricevuta dalla comunità siciliana: "Ho viaggiato molto attraverso l'Italia, ma nulla è paragonabile a quest’isola. Bagheria rappresenta un esempio perfetto del perché adoro questa terra. La cosa che spicca di più quando si tratta di Bagheria e della Sicilia in generale sono le persone che vivono qui. Devo ancora incontrare qualcuno che non sia stato gentile o disponibile, nonostante la barriera linguistica. Reclamare la cittadinanza italiana era ed è così importante e speciale per me, dal momento che rintraccio la mia linea attraverso mio padre e mia nonna, persone con le quali ho un ottimo rapporto familiare. Gli impiegati del comune hanno reso questo processo ancora più memorabile con la loro competenza e cortesia. Non dimenticherò mai la gentilezza della gente di Bagheria e ci penserò ogni volta che utilizzerò il mio passaporto italiano. Grazie ad ognuno di voi sono diventata cittadina italiana, oggi sono letteralmente rinata Italiana, Siciliana ma soprattutto Bagherese e ricorderò per sempre il tempo trascorso in Sicilia come una delle migliori esperienze della mia vita".

"Una bella e interessante storia quella di Andrea Marie Marchiano, innamorata di una Bagheria - dice Tripoli - Bagheria è una città che cerca, nel migliore dei modi, di far sentire a casa i suoi ospiti tanto da farsi amare e rimanere nel cuore, anche con i nostri difetti ma con tanta voglia di accoglienza".

