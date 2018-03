Diciannove anni fa il crollo di via Pagano, ricordato l’eroe Giuseppe Siciliano

Ricordato il vigili del fuoco che perse la vita mentre cercava di salvare vite umane. Questa mattina in via Giuseppe Pagano il comandante Giampietro Boscaino e una rappresentanza del comando provinciale dei vigili del fuoco hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione per il diciannovesimo anniversario della morte di Giuseppe Siciliano, risalente all’11 marzo del 1999.

Il caposquadra perse la vita nel crollo di una palazzina all’interno della quale stava operando per liberare delle persone rimaste intrappolate. L’evento si è svolto nella villetta intitolata a Siciliano nel 2016 alla presenza della moglie e dei figli, del Sindaco, del presidente della quarta circoscrizione Silvio Moncada, dell’onorevole Pino Appendi e di una rappresentanza dell’associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco con il proprio Labaro.