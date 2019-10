Cronaca Borgo Molara / Via Aquino Molara, 8

Molara, colpi di pistola nella notte contro la saracinesca di una tabaccheria

A indagare i carabinieri che hanno effettuato i rilievi in via Aquino Molara. Il commerciante ha riferito di non aver ricevuto minacce o richieste estorsive. Al vaglio le immagini di alcune telecamere