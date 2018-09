Porto, otto tunisini si nascondono nei camion: trovati ed "espulsi"

Erano nascosti all'interno di semirimorchi a bordo di una motonave proveniente da Tunisi. Operazione della polizia al porto, che ha individuato e respinto alla frontiera otto cittadini extracomunitari clandestini. La scoperta è stata fatta nel corso di un controllo capillare dei passeggieri, dei veicoli e dei mezzi commerciali appena sbarcati. In azione il personale della polizia di frontiera marittima dello scalo palermitano, insieme ai colleghi della Digos della Questura, nell’ambito dei consueti servizi per il contrasto dell’immigrazione clandestina.

"Nel corso delle ispezioni a bordo della motonave 'Catania' proveniente da Tunisi e diretta a Salerno, con a bordo 903 passeggeri e 236 veicoli - spiegano dalla questura - sono stati individuati otto clandestini, presumibilmente di nazionalità tunisina, che si erano nascosti all’interno di due distinti mezzi pesanti, di cui uno carico di materiale ferroso. Gli otto si erano nascosti all'interno dei semirimorchi che pur integri nella parte posteriore, dove erano stati apposti i sigilli doganali prima dell’imbarco, risultavano invece danneggiati nella parte superiore che presentava evidenti tagli sul telone di copertura, tali da insospettire i poliziotti".

Una volta sbarcati i mezzi sono stati sottoposti ad un’accurata ispezione, nel corso della quale i cittadini extracomunitari sono stati trovati nascosti dietro alcuni pannelli metallici che gli consentivano di nascondersi per sfuggire a un primo controllo visivo. "Nel prosieguo delle operazioni - dicono dalla polizia - all’interno di un semirimorchio frigo, sono stati rinvenuti attrezzi metallici come scalpelli, martelli, trapani e seghe, evidentemente utilizzati dai clandestini per forzare durante la navigazione le strutture dei veicoli commerciali ed entrarvi per aggirare i controlli di polizia".

Gli extracomunitari, tutti di sesso maschile di età compresa tra i 18 e i 40 anni, privi di documenti di riconoscimento, dopo le formalità di rito sono stati respinti alla frontiera ed affidati alla security della nave, per essere riportati nel loro Paese di provenienza.





Gallery