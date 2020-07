VIDEO | Lacrime ai Rotoli per i 500 morti senza pace, l'assessore: "Mi dimetto se non risolvo emergenza"

Alcune bare sono accatastate per terra nel tendone che era destinato alla celebrazione delle messe. Altre in deposito, altre ancora negli uffici. La figlia di una donna morta a giugno pulisce da sola la cassa in cui riposa la mamma, un uomo spruzza del deodorante per coprire il cattivo odore. D'Agostino: "Contiamo di liberare spazio nel deposito entro fine novembre"