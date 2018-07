Chiostro di Monreale, supplemento al biglietto per la mostra di Jan Fabre: monta la protesta

Costretti, obbligati, senza scelta. Monta la protesta di turisti e visitatori del chiostro di Monreale, ai quali viene imposto un supplemento al biglietto d'ingresso per la mostra di Jan Fabre "Ecstasy & Oracles": 3 euro in più oltre al normale ticket di 6 euro. Anche se chi si reca presso il sito riconosciuto dall'Unesco patrimonio dell'umanità non è interessato alla mostra dell'artista fiammingo. Lo denunciano alcune guide turistiche, che segnalano la medesima "imposizione" alla Valle dei Templi e al museo archeologico di Agrigento.

"E’ da un po' di anni - ha scritto la guida turistica Ester Giorgianni in una lettera indirizzata all'assessorato regionale dei Beni culturali - che in Sicilia si allestiscono mostre nei siti di maggior interesse turistico: è successo a Taormina, al Castello Ursino, alla Cappella Palatina ecc... Adesso nel chiostro di Monreale e nella Valle dei Templi. Nessuno contesta la mostra in sè, ognuno è libero di apprezzare o meno artisti che amano scioccare il pubblico, ma quello che è odioso e difficile da fare digerire a qualunque turista è l’obbligo di pagare un biglietto maggiorato perché c’è una mostra che magari non si ha nessun piacere di vedere. Non pensate a quanto sia considerata una vera e propria vessazione il trovarsi alla biglietteria e scoprire di non avere scelta?".

La mostra di Jan Fabre - inserita nel cartellone di Palermo capitale italiana della cultura 2018 e tra gli eventi collaterali di Manifesta - è stata inaugurata in pompa magna lo scorso 7 luglio e andrà avanti fino al 4 novembre al chiostro di Monreale. Che, adesso, "molte guide turistiche boicotteranno spiegando ai turisti la situazione" sottolinea Giorgianni nella lettera, pubblicata anche sul suo blog personale.

"Sarebbe meglio - aggiunge Ursula Hanika, pure lei guida turistica - allestire una mostra esclusivamente in una parte del sito, senza imporre il supplemento al biglietto per chi vuole solo visitare il chiostro. Aumenti come questo causano non pochi problemi a tour operator e agenzie di viaggi, che hanno già venduto i pacchetti e che ora devono chiedere un'integrazione ai gruppi turistici o rimetterci la differenza di tasca loro".

Replica Alberto Coppola, di Mondomostre, società che assieme a Coopculture gestisce in concessione i servizi al chiostro di Monreale: "Chi ha comprato il biglietto prima dell'inaugurazione della mostra - assicura - non paga nulla in più". Quindi entra nel merito dei rincari al ticket: "Il contratto con la Regione prevede un'integrazione del biglietto in caso di eventi temporanei. In questo caso la mostra di Jan Fabre utilizza anche l'ex dormitorio perché alcune opere non possono essere esposte all'aperto. Con un solo biglietto leggermente aumentato - conclude - si visitano l'intero complesso e una mostra internazionale".