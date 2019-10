395° Festino, consegnata al sindaco la miniatura del carro: "Visibile a palermitani e turisti" | VIDEO

Si chiude il sipario del 395° Festino: consegnato il carro in miniatura al sindaco e la statua di Santuzza al parroco del Santuario di Monte Pellegrino. Ha avuto luogo oggi nella Sala degli Specchi di Villa Niscemi la cerimonia di affidamento del modello di costruzione del Carro trionfale di Santa Rosalia. Il modello in legno dipinto a mano e in scala 1/10, che andrà in aggiunta alla collezione dei Carri Trionfali di Villa Niscemi, è stato consegnato al sindaco Leoluca Orlando da Fabrizio Lupo, ideatore e realizzatore del Carro Trionfale, Lollo Franco e Letizia Battaglia direttori artistici e Vincenzo Montanelli, direttore della Va Agency.

Contestualmente sono stati donati: un modello di costruzione del Carro in scala 1/33 realizzato in tecnica mista, all'assessorato alle CulturE nella figura dell'assessore Adham Darawsha; una statua raffigurante Santa Rosalia sul Carro, in scala 1/3 realizzata in tecnica di stampa 3d e rivestita in foglia d'oro e d'argento, al Reggente del Santuario di Santa Rosalia, Don Gaetano Ceravolo e un gruppo scultoreo sul Carro 2019 in scala 1/10, realizzato in tecnica di stampa 3d e rivestito in foglia d'oro e d'argento, ai detenuti della Casa di Reclusione Calogero di Bona - Ucciardone nella figura del direttore reggente Giovanna Re, che non era presente a causa “sopraggiunte ed improcrastinabili esigenze di servizio”.

Con questa cerimonia si chiude ufficialmente il sipario sul 395° Festino di Santa Rosalia che in questa edizione ha annoverato anche la rassegna #aspettandoilfestino2019, appuntamenti che hanno coinvolto cittadini, devoti e non, ai festeggiamenti in onore della Santuzza. Il 395° Festino di Santa Rosalia, che ha avuto come tema l’Inquietudine, si è avvalso della direzione artistica di Letizia Battaglia e di Lollo Franco, e della direzione organizzativa di Vincenzo Montanelli,