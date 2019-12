C'è il centro di raccolta Oreto, abolite due postazioni mobili per gli ingombranti

Con l’apertura del Centro comunale di raccolta "Oreto" non saranno più attive le postazioni mobili presenti il giovedì pomeriggio e il sabato mattina in via San Corleone e via dell'Airone. Lo rende noto la Rap, dopo l'ordinanza sindacale che decreta ufficialmente l'apertura della maxi isola ecologica a monte della circonvallazione di fronte alla rotonda di via Oreto.

"Invitiamo i fruitori di questi siti ricadenti in seconda e terza Circoscrizione - fa sapere il presidente della Rap Giuseppe Norata - ad avvalersi per il conferimento dei rifiuti del Centro comunale di raccolta 'Oreto' già attivo nella zona. I 4 Ccr in città sono aperti giornalmente per un lasso di tempo maggiore ed offrono molte più opportunità per disfarsi dei propri rifiuti rispetto alle postazione mobili". Il sito è giornalmente al servizio dei cittadini dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 17, e la domenica dalle 7 alle 13.

In atto restano attive, temporaneamente, soltanto quattro postazioni mobili: piazza Giotto, piazza San Marino, piazza Santa Cristina, via Li Bassi. In queste postazioni, ricorda la Rap, il limite massimo di presa in carico degli ingombranti è 10 pezzi per utente.