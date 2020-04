Cefalù, raccolta fondi al Giglio: donati buoni spesa a famiglie bisognose

La segreteria aziendale della Fials all’ospedale Giglio di Cefalù ha effettuato una raccolta fondi per donare dei buoni spesa alle famiglie bisognose. L’iniziativa è promossa da Giuseppe Angiletti, Gabriele Dolce, Fabiana Berardi, Giuseppe Sorte e Giuseppe Alleri. “In questo momento delicato per la nostra comunità - dicono- abbiamo sentito quel senso di appartenenza alla nostra cittadina Cefalù e siamo scesi in campo nei confronti dei più bisognosi organizzando un raccolta solidale tra gli iscritti Fials del Giglio, a cui si è affiancato un ulteriore gruppo di lavoratori della Fondazione. Abbiamo fornito buoni spesa per generi di prima necessità di cui ha bisogno una famiglia da utilizzare presso alcune aziende del territorio. Dunque questi buoni si potranno spendere nelle attività locali, anche per sostenere tutta la popolazione cefaludese e i piccoli commercianti”.



