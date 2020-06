"Non esponeva i prezzi dei prodotti", multato titolare di un panificio a Cefalù

Nel suo panificio non aveva esposto, in modo chiaro, i prezzi dei prodotti. Per questo motivo il gestore dell'esercizio commerciale, a Cefalù, è stato multato dalla guardia di finanza (non è stato reso noto il nome ndr). L'accertamento è scattato nell'ambito dei servizi di controllo del territorio tesi a garantire l’osservanza della normativa in materia di prezzi e sicurezza prodotti connessi alla grave emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare le fiamme gialle, dopo aver effettuato l’accesso nel locale, hanno constatato "che il titolare del panificio non esponeva i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti in violazione alla disciplina sui prezzi che prevede espressamente l’obbligo in tutti gli esercizi di vendita di indicare in modo chiaro, univoco e chiaramente leggibile il prezzo di vendita nonché il prezzo per unità di misura tutte le merci esposte al pubblico (ad esclusione dei prodotti in cui il prezzo sia stato già impresso direttamente dal produttore in maniera chiara e con caratteri ben leggibili)". Il titolare dell’attività è stato segnalato al sindaco per l’irrogazione della sanzione amministrativa, da 516 a 3.098 euro.