"Scintilla", al via i casting per il cortometraggio di Francesco Benigno

Dopo aver vinto il Grifone d'Argento (1° premio), al Giffoni Film festival 2008 con il cortometraggio "Benigno", l'attore e regista Francesco Benigno si rimette dietro la macchina da presa per dirigere il suo nuovo cortometraggio dal titolo: "Scintilla”, scritto e sceneggiato da Manuel Benigno e Carlo Baldacci Carli, e diretto da Francesco Benigno (finanziato secondo l'art.7 dall'Imaie).

Per la realizzazione di tale cortometraggio, vi invitiamo a recarvi ai nostri casting che si terranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18, presso l'ufficio dell’associazione culturale "Mary per Sempre", con presidente Francesco Benigno, vicepresidente Maurizio Prollo e tesoriera Valentina Magazzù, effettuando contestualmente le associazioni. L’associazione culturale è sita in piazza XIII Vittime 42.

"Stiamo cercando la protagonista del cortometraggio: una ragazza tra i 15 e i 17 anni, dai tratti e colori comuni e per nulla particolari, e un'altra ragazza, altrettanto comune, di massimo 18 anni che ne dimostri 16-17. Non deve essere necessariamente palermitana. Oltre alla necessità di figuranti e comparse, si cerca anche una giovane donna tra i 35 e i 40 anni per interpretare il ruolo di un'insegnante, anch'essa non caratterizzata da tratti particolari".

Per informazioni lasciare un messaggio in posta privata e/o telefonare al seguente numero 091.7845804. Si ricorda inoltre che, per quel che riguarda i minori, è necessario siano accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, per la firma della liberatoria a loro riservata; mentre per quanto riguarda gli adulti, ricordarsi di munirsi di documento d'identità valido.