Si intrufolano nello scantinato di un albergo per rubare cavi elettrici: arrestati due giovani

Da Palermo a Casteldaccia per rubare cavi elettrici. Non è andata a buon fine la mini trasferta di L.B., 22 anni, e L.A. 20 anni, sorpresi dai carabinieri mentre tentavano di rubare il materiale dall’Hotel Solunto.

I militari, transitando nei pressi della struttura alberghiera che per ora è chiusa, hanno sentito dei rumori sospetti e sono scattati controlli più approfonditi. I due sono stati beccati, all’interno degli scantinati, mentre sradicavano i cavi dell’impianto elettrico. Trovati anche diversi metri di cavi già staccati e accantonati. Al termine del processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato e i due giovani sono stati rimessi in libertà in attesa del processo.