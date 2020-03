Incassano il reddito di cittadinanza ma "arrotondano" coltivando marijuana: arrestati

A Casteldaccia sono finiti in manette un 42enne e un 46enne per coltivazione, detenzione di droga ai fini di spaccio e furto aggravato. L'impianto era infatti collegato abusivamente alle rete elettrica. E' scattata anche la denuncia per violazione delle regole da seguire per ricevere il sussidio