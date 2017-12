Palermo si prepara al concerto di Capodanno, le strade chiuse e i divieti in centro

In occasione del concerto di Capodanno al Politeama, la polizia municipale ha stilato il piano del traffico. Da domani, alle 17, fino alle 16 del 1 gennaio scattano la chiusura e i divieti di sosta in via Emerico Amari e via Turati per consentire il montaggio e lo smontaggio del palco in piazza Castelnuovo. Domenica 31 dicembre, dalle 8, sarà chiusa al traffico anche la carreggiata centrale di via Libertà. Scatteranno anche nuovi divieti di sosta in alcune delle strade adiacenti.

Nel dettaglio, in occasione del grande evento, il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 17 del 29 dicembre 2017 alle 24 dell'01 gennaio 2018, e sino a cessate esigenze, ad eccezione dei mezzi di supporto alla manifestazione, interessa via Amari, nel tratto compreso da piazza Ruggero Settimo a via Isidoro La Lumia, e tutta via Turati.

Dalle 19 del 31 dicembre 2017 alle 3 dell'1 gennaio 2018 e comunque sino a cessate esigenze, ecco cambia la viabilità:

piazza Castelnuovo, intera piazza (compresa la strada retrostante il Palchetto della Musica, sul prolungamento della via XX Settembre);

via Dante, tratto compreso tra piazza Castelnuovo e la via Niccolò Garzilli, con sospensione del provvedimento che istituisce la corsia preferenziale nel tratto compreso tra via Principe di Villafranca e piazza Castelnuovo;

via Gaetano Daita, tratto compreso tra le vie Nicolò Gallo e Turati;

via Domenico Scinà, tratto compreso tra piazza Sturzo e via Turati.

via Carducci, per i veicoli in prossimità di via Libertà lato monte, obbligo di svolta a sinistra sulla carreggiata laterale;

via Messina, tratto compreso tra le vie Libertà e N.Garzilli: solo divieti di sosta e nessuna chiusura;

via Niccolò Garzilli, tratto compreso tra le vie Messina e Dante: solo divieti di sosta e nessuna chiusura;

piazza Sant'Oliva, tratto compreso tra via Villareale (esclusa) e piazza Castelnuovo

via Principe di Villafranca, tratto compreso tra le vie Paolo Paternostro e Dante: senso unico di marcia. All’altezza con via Paternostro, obbligo a sinistra in direzione via Dante. Nessuna chiusura e nessuna sosta consentita;

via Paolo Paternostro, all’incrocio con via Principe di Villafranca: obbligo di svolta a sinistra;

via Guarino Amella: chiusura intero tratto;

via Folengo, chiusura intero tratto;

via Libertà, chiusura carreggiata centrale, tratto compreso tra piazza Mordini e piazza Crispi (escluse) e via Ruggero Settimo (esclusa). E' consentito l'attraversamento della via Archimede in direzione via Siracusa. Chiusa anche la carreggiata laterale di monte, compresa tra via Gisueppe Carducci e la via XII Gennaio. La carreggiata laterale di monte, compresa tra la piazza Mordini e la via Giuseppe Carducci: nessuna chiusura. Divieto di sosta con rimozione coatta, solo sul lato destro nel senso di marcia. All'altezza di via Messina: obbligo di svolta a destra;

Nelle strade sopra elencate vigerà anche il divieto di sosta dalle 8 del 31 dicembre 2017 sino alle 3 dell'1 gennaio 2018.