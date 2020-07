Camporeale, Orlando dà il via ai lavori sulla strada provinciale 47

Sono stati consegnati oggi i lavori stradali relativi alla strada provinciale 47 di Giammartino, nel territorio del Comune di Camporeale. "L’intervento - spiegano dagli uffici della città metropolitana - è finalizzato alla messa in sicurezza e ripresa dei tratti ammalorati del piano viabile, che ne rendono precario il transito. La strada in oggetto ha origine al chilometro 8+500 della SP 46 “Di Gallitello” e termina al chilometro 42+600 della SP 20 di San Giuseppe e Camporeale, con uno sviluppo complessivo di 6+900 chilometri ed una larghezza media di sei metri. La strada oltre a costituire un più breve collegamento tra il Comune di Camporeale e il Libero Consorzio di Trapani, attraversa vaste aree intensamente coltivate dove sono presenti anche insediamenti abitativi".

L’ammontare dei lavori è di 600 mila euro. Alla consegna hanno partecipato, oltre al sindaco metropolitano Leoluca Orlando e al capo area viabilità della città metropolitana di Palermo, Salvatore Pampalone, il sindaco del Comune Camporeale, Luigi Cino. Così Leoluca Orlando: “La consegna dei lavori di oggi conclude questa prima fase di progetti redatti dal personale della direzione viabilità della Città Metropolitana di Palermo, al cui personale va il mio apprezzamento, per il lavoro costante e realizzato in sinergia con le amministrazioni comunali dell’intero territorio. Sono incorso altre gare i cui lavori saranno consegnati a settembre. Già sono stati sottoscritti i contratti per la fornitura e la posa in opera dei guardrail per mettere in sicurezza alcuni tratti pericolosi di strade ove mancano le barriere di sicurezza. Si tratta di un intervento su tutte le strade provinciali”.