Acqua pubblica e nuovo depuratore a Campofelice di Roccella: "Giornata storica"

"Finalmente, dopo 4 anni di impegno e battaglie il comune di Campofelice di Roccella ha ottenuto, in seguito alla deliberazione dell'Ati di Palermo, il riconoscimento della gestione in salvaguardia del servizio idrico integrato. Un risultato sofferto,per nulla scontato, che riconosce al nostro Comune un ruolo essenziale per promuovere uno sviluppo reale del territorio e garantire il carattere pubblico di un bene essenziale come l'acqua". A parlare è il sindaco di Campofelice di Roccella, Michela Taravella.

"E' stato migliorato - aggiunge il primo cittadino - inoltre il vecchio depuratore; completato e messo in funzione il nuovo depuratore comunale, con ottimi risultati a livello di efficienza depurativa dei reflui, tanto da aver intrapreso il percorso di uscita dalla procedura di infrazione comunitaria (che si concluderà a breve). Primo Comune in Sicilia, tra quelli in infrazione, che ha realizzato e messo in funzione il depuratore. Abbiamo avviato importanti progettualità per il rifacimento del pennello a mare e per la realizzazione della condotta idrica nella zona costiera. Per quest'ultimo progetto - conclude Taravella - per cui sono stati già dati i pareri positivi in conferenza di servizi, otterremo un finanziamento di oltre 5 milioni di euro in forza del Contratto di Sviluppo Rete Madonie 22, cui abbiamo aderito grazie a Sosvima spa".