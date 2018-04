"Cambia te stesso, non il clima!": conclusa la tre giorni di gemellaggio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 7 Aprile si è conclusa la tre giorni di gemellaggio promosso dal Ceipes, Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e lo Sviluppo tra Palermo e il Governatorato della Provincia di Manisa-importante città della regione egea in Turchia. Il progetto, avviato nel quadro del programma Capacity Building in the Field of Climate Change in Turkey Grant Scheme si intitola “Change Yoursefl, not Climate” (Cambia te stesso, non il clima) e affronta il tema urgente del contrasto ai cambiamenti climatici tramite la promozione di comportamenti virtuosi a partire dalla vita di ogni giorno.

Lo scambio, avvenuto a Manisa, è stato scandito da incontri istituzionali e nel terzo settore per la condivisione di buone pratiche in ambito ecologico e ambientalista. Il momento più significativo è stato la piantumazione di 300 alberi che andranno a rimboscare una zona chiamata, in onore al capoluogo siciliano, “bosco Palermo”. All'iniziativa hanno partecipato oltre 10 scolaresche locali, che hanno avviato dei bei progetti di educazione ambientale. Anche Palermo avrà un “bosco Manisa” ed insieme le nostre due città lavoreranno nello scambio di buone pratiche per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente.