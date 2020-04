Scivola dalla terrazza mentre ripara l'antenna, 51enne ricoverato in ospedale

E’ caduto da un’altezza di quasi 3 metri mentre cercava di sistemare l’antenna posizionata sulla terrazza. Un uomo di 51anni è stato soccorso dal 118 e ricoverato all’ospedale Civico dopo l’incidente avvenuto ieri in casa sua, in via Giuseppe D’Alì (rione Guarnaschelli), non lontano dal centro commerciale Forum, mentre stava passando un cavo per ripristinare il segnale della tv.

Durante l’intervento di manutenzione casalinga l’uomo avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe scivolato, non riuscendo ad attutire la caduta e battendo con violenza la testa. Nella traversa di corso dei Mille è arrivata un’ambulanza che ha portato l’uomo, G.F., al pronto soccorso dov’è entrato in codice rosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo i primi accertamenti che hanno evidenziato alcuni delicati traumi i medici hanno escluso la riserva sulla vita, stabilendo per lui una prognosi di 30 giorni. Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno ascoltato il racconto dei familiari per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto fra le mura domestiche.