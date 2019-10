E' ai domiciliari, ma trasforma la casa in centrale dello spaccio: arrestato

E' agli arresti domiciliari, ma "sfrutta" l'occasione per realizzare una centrale dello spaccio direttamente in casa. Attività che viene però interrotta dalla polizia. In manette è finito Marco Cucina, 25 anni, residente nella zona di Brancaccio.

Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti del commissariato di Brancaccio, si sono presentati a casa di Cucina per verificare il rispetto da parte sua delle prescrizioni imposte per i pregressi reati. Il 25enne però ha tardato parecchio a rispondere e gli agenti hanno nettamente sentito il rumore di mobili spostati. Un fatto che li ha insospettiti tanto da procedere, una volta nell'appartamento, a una perquisizione.

Su un tavolo hanno trovato un "pezzo" di hashish e un bilancino di precisione ancora intriso della stessa sostanza. Successivamente gli agenti hanno scoperto sei dosi di crack, 10 grammi di cocaina, bustine di cellophane per confezionare le dosi di stupefacente, un fornello da campeggio, un telefono cellulare, e oltre 500 euro in banconote di diverso taglio e una banconota falsa. Droga e soldi sono stati sequestrati mentre per Cucina è scattato l'arresto.