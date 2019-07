Torna a casa dalla palestra, 35enne accusa malore e muore: disposta l'autopsia

Tragedia a Brancaccio. Un trentacinquenne, Salvatore Longo, è stato trovato morto in casa dalla moglie. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe deceduta dopo aver trascorso alcune ore in palestra. La donna è rientratata in casa e lo avrebbe trovato senza vita sul letto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia. Disposta l'autopsia sul corpo. L'uomo lascia due figlie.