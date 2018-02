Borgo Vecchio, in un'officina oltre una tonnellata di rifiuti speciali: sequestrata

Un'officina con oltre una tonnellata di rifiuti speciali sequestrata, sanzioni amministrative, denunce e multe per il mancato rispetto del codice della strada sono il risultato dei controlli effettuati nelle ultime 48 ore da polizia, carabinieri, guardia costiera e polizia municipale nella zona del Borgo Vecchio.

Le forze dell'ordine hanno sequestrato un locale di 35 metri quadrati, adibito a officina meccanica (non sono stati resi noti nè il nome nè la precisa ubicazione ndr). All'interno una tonnellata e mezzo di rifiuti speciali e olii esausti. Il titolare dell’attività è stato denunciato per reati ambientali e rischia una sanzione di 25 mila euro.

In via principe di Scordia è scattato il sequestro di tutta l'attrezzatura utile per la vendita su strada di prodotti ittici. Non è stato possibile individuare il proprietario e pertanto si procede contro ignoti. Ad altri due esercizi commerciali (non sono stati resi noti i nomi ndr) è stata contestata l'occupazione di suolo pubblico.

Durante i controlli effettuati su strada, sono state identificate 43 persone e controllati 20 veicoli, è stato effettuato un sequestro di pochi grammi di hashish. Il valore delle sanzioni complessivamente comminate è superiore ai trentamila euro. A coordinare l'operazione Lisa Iovanna, che dirige il commissariato Politeama.