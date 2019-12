Biagio Conte raggiunge l'Inghilterra: "Non fate vincere il male, non lasciate l'Ue"

Tappa in Inghilterra per il missionario laico Biagio Conte, impegnato in un pellegrinaggio per l'Europa. Grazie all'aiuto di alcuni cittadini del posto che hanno pagato il biglietto del traghetto, ha attraversato la Manica e ha raggiunto Dover da dove si è incamminato per raggiungere Londra.

Biagio Conte porta con sé due cartelli e una lettera rivolta a tutti i cittadini inglesi invitandoli a "mantenere il cammino di comunione e di fratellanza con la Comunità Europea". "Carissima e preziosa nazione dell'Inghilterra - scrive - non commettere l'errore di uscire dall'Unione Europea. Non permettere che il male vinca sul bene. Il male sta facendo di tutto per dividere, per fomentare divisioni, ma rispondiamo al male, alle incomprensioni, ai disaccordi, con il bene, con la pace, la solidarietà, con il perdono e la riconciliazione per essere veri costruttori di pace e di una indispensabile Unione Europea. La storia ci insegna che la comunione e l'unione creano la forza, la vera speranza per raggiungere così al più presto un'unione mondiale indispensabile per il benessere di tutta l'umanità che in questo momento è tanto indebolita e a rischio".