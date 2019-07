Biagio Conte incontra l'arcivescovo di Milano: "Divento immigrato contro la divisione dei popoli"

Continua il cammino di Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità, per l'Italia e l'Europa. Il missionario laico che si è fatto esule dall'Italia sulle vie dei migranti, ha incontrato l'arcivescovo di Milano Mario Delfini poco dopo la fine della messa nella chiesa Santa Maria della Sanità, nel capoluogo lombardo. Hanno parlato di diritti umani e Biagio Conte ha raccontato della sua decisione di vivere da emigrante italiano che diventa immigrato nei Paesi stranieri.

"Sarò anch'io un immigrato - ha detto - uno straniero in terra straniera così finalmente potrò condividere ed essere solidale con i tanti fratelli e sorelle emigranti italiani e con i tantissimi fratelli e sorelle immigrati di tutto il mondo. Non accetto le ingiustizie e la divisione dei popoli, l'intolleranza e le discriminazioni. Ma spero in un mondo migliore affinché ognuno di noi possa contribuire a essere costruttore di vera giustizia e di vera pace".

L'arcivescovo ha ascoltato e benedetto il missionario palermitano. Biagio Conte è partito da Palermo con il traghetto arrivando a Genova, dove ha cominciato il cammino a piedi. Dopo Milano, raggiungerà Svizzera, Olanda, Germania, Lussemburgo, Danimarca. Sta facendo il cammino sulle orme degli emigranti italiani. Andrà al Parlamento Europeo "per costruire - spiega il missionario - la tanto attesa Unione Europea e al più presto quella mondiale per edificare così tutti insieme un mondo migliore nel rispetto di tutti gli esseri umani, dell'ambiente e della natura".