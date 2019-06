Suora di 94 anni chiama, beneficiari del reddito di cittadinanza rispondono: ripulito giardino

La preghiera di Suor Anna Eusebia, 94 anni, è stata esaudita: così i volontari che hanno beneficiato del reddito di cittadinanza si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito il chiostro delle Artigianelle. Si tratta del Convento di Santa Teresa di via Cervello, accanto piazza Kalsa, che ormai da tre anni si trovava in stato di abbandono. I protagonisti della vicenda sono praticamente gli stessi che qualche giorno fa avevano ripulito lo spazio verde di piazza Carlo Ventimiglia, sempre nella stessa zona.

Ma stavolta tutto è nato dalla tenacia di Suor Anna Eusebia, dell’istituto delle artigianelle. "Ho ricevuto una telefonata - racconta il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao - da parte dell'arzilla sorella che con voce decisa mi chiedeva se i volontari del reddito di cittadinanza potessero ripulire il giardino dell’istituto delle artigianelle. Richiesta accolta: hanno dato subito la loro disponibilità all’iniziativa, e dopo il diserbo effettuato dalle maestranze dell’area verde del Comune, sono scesi in campo con le magliette e i guanti omaggiati da un commerciante della zona che ha voluto contribuire all’iniziativa. Sono stati rimossi dal giardino numerosi sacchi di erbaccia rami secchi e spazzatura permettendo al chiostro di ritornare pulito ed accogliente".

E Suor Eusebia? Ha ricambiato offrendo biscotti e acqua. "Ritengo opportuno precisare - chiude Nicolao - che chi si adopera per iniziative in favore della città lo fa spontaneamente per restituire parte di quanto ricevuto dal sussidio. Intanto c'è un'apposita interrogazione del consigliere Marcello Susinno che mira a far luce conoscere su cosa succederà rispetto all'avvio dei lavori di pubblica utilità che prevedono un impegno di 8 ore settimanali dei beneficiari del reddito di cittadinanza".