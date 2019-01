Bagheria, al via il censimento dei disabili gravi

Tempo fino all’8 febbraio, a Bagheria, per presentare l’istanza per il censimento numerico dei disabili gravi. Sul sito web del Comune e presso gli uffici comunali delle politiche sociali sono disponibili il modello e l’avviso dove sono indicati i documenti da presentare.

L’istanza dovrà essere corredata da certificazione di riconoscimento della disabilità e copia del documento di riconoscimento in corso di validità, copia dell’Isee valido a decorrere dal 16/01/2019 e presentata entro l’8 febbraio. La consegna, per i bagheresi, può avvenire tramite Pec all’indirizzo: direzione12@comunebagheria.telecompost.it , o tramite raccomandata A/R o a mano o presso l’ufficio Protocollo del Comune di residenza. La graduatoria sarà stilata per soli fini del censimento e, riguarda, tutti i soggetti disabili ai sensi della legge 104, residenti nei Comuni del distretto socio sanitario 48.