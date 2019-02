Nasconde un chilo di coca sotto il seggiolino auto per bambini: arrestato palermitano

Trasportava un chilo di cocaina purissima in auto, nascosta sotto un seggiolino per bambini. Per questo motivo un palermitano di 26 anni, Gaetano Pandolfini, è stato arrestato dai carabinieri di Trapani per detenzione e trasporto di sostanza stupefacente.

E' stato bloccato dai militari durante un posto di controllo nei pressi dello svincolo dell'autostrada A29. La droga era sotto l'imbottitura del sedile posteriore e coperta anche dal seggiolino per bambini. Nel tentativo di eventuali controlli dei cani antidroga, l'involucro era stato ricoperto di crema al mentolo. Uno stratagemma che si è rivelato, però, inutile.

Se venduta, la droga avrebbe potuto fruttare oltre 250 mila euro. Il giovane corriere è stato arrestato e condotto al carcere di Trapani.