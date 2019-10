Moto in fiamme sulla Palermo-Mazara, traffico in tilt

Una moto in fiamme, per causa da accertare, e tanti automobilisti incolonnati. E' quanto accaduto dopo le 14,30 lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara, nella corsia in direzione Trapani, all'altezza di Tommaso Natale. Una moto ha preso fuoco e il conducente ha avuto appena il tempo di accostare e allontanarsi prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme. Si è alzata anche una densa nube di fumo, ben visibile anche a distanza. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il traffico è andato in tilt e si sono create lunghe code.