Natale, panettoni e... sorrisi in regalo alle famiglie povere di Ciaculli

Panettoni e... sorrisi in regalo alle famiglie povere di Ciaculli. A compiere questo gesto di solidarietà, in occasione del santo Natale, l'associazione Civitas in collaborazione con l'associazione Socipa. Domenica un gruppo di volontari, in presenza dei presidenti delle due asociazioni Adriano Barbaccia e Salvatore Graziano, hanno distributi i doni presso il supermercato Lelio.

"Invito tutti i nostri concittadini ad essere sensibili e a sostenere le famiglie sotto la soglia di povertà - è l'appello di Barbaccia -. Vista la scarsa partecipazione dell'amministrazione comunale, qualcuno deve pur aiutare queste famiglie. Noi siamo lieti di poterlo fare. Auguriamo un sereno e santo Natale a tutte le famiglie palermitane e non".