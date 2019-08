Anche ad Aspra telecamere contro gli incivili: immortalati mentre abbandonano rifiuti

Anche a Bagheria, come a Palermo, sono stati intensificati i controlli contro l'abbandono dei rifiuti. Nella frazione di Aspra sono state messe in funzione delle telecamere di sorveglianza. L'occhio elettronico ha beccato alcuni cittadini mentre gettavano i rifiuti senza alcun rispetto delle regole in corso Italia. Le immagini sono poi state pubblicate sul sito del Comune.

